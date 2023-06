Erdogan fordømmer Sverige for å tillate koranbrenning

– Vi vil til slutt lære de arrogante vestlige at å fornærme muslimer ikke er ytringsfrihet, sier president Recep Tayyip Erdogan.

Han sier at han fordømmer hendelsen på det sterkeste.

Demonstrasjonen fant sted utenfor en moské på Medborgarplatsen i Stockholm onsdag. Politiet styrket beredskapen for å håndtere eventuell uro, men sa at det hele gikk rolig for seg.

Tidligere koranbrenninger i Sverige har ført til sterke reaksjoner fra Tyrkia. Erdogan har gjort det klart at han ikke vil la Sverige bli med i Nato så lenge brenning av koraner er tillatt i landet.

Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sa allerede onsdag at han «fordømmer den avskyelige demonstrasjonen mot vår hellige skrift».

