AFP og AP: Nato-landene enige om å forlenge Stoltenbergs periode

Stoltenberg har allerede fått perioden forlenget med ett år, fram til oktober, etter Russlands invasjon av Ukraina. Han har hatt embetet siden 2014.

Flere diplomater i Nato bekrefter at de 31 medlemslandene har blitt enige om å forlenge perioden med ett år etter å ha slitt med å finne en passende erstatter før toppmøtet i Vilnius om to uker, skriver AFP.

Andre som ble ansett som aktuelle kandidater, blant dem Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace, har trukket sitt kandidatur. USAs Nato-ambassadør sier til AFP og flere andre journalister at det vil komme en kunngjøring om generalsekretæren «i løpet av de neste dagene».

VG har tidligere skrevet at Stoltenberg er den eneste gjenværende kandidaten. Onsdag skrev avisa at den hadde fått lignende opplysninger som de AFP viser til.

Også amerikanske AP melder torsdag at Stoltenberg trolig kommer til å bli spurt om å forlenge perioden. De viser til en amerikansk tjenesteperson med kjennskap til avgjørelsen. Tjenestepersonen påpeker at avgjørelsen ikke formelt er tatt av medlemslandene, men sier at Stoltenberg ventes å få en forespørsel relativt snart.

Selv har Stoltenberg sagt at han ikke søker forlengelse.

