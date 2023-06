USAs sentralbank: Flere renteøkninger kan bli nødvendig

– Pengepolitikken har ikke vært restriktiv nok, lenge nok, sa Powell da han talte til kollegaer under det årlige toppmøtet for sentralbanksjefene i verdens ledende økonomier i Portugal onsdag.

Han signaliserte at det kan bli nødvendig minst to rentehevinger for å få bukt med den høye prisveksten. Neste møte i den amerikanske rentekomiteen er om en måneds tid.

– Jeg tar ikke muligheten for endringer i påfølgende møter av bordet i det hele tatt, understreket den amerikanske sentralbanksjefen.

Også Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache er til stede på konferansen som arrangeres av Den europeiske sentralbanken (ESB).

