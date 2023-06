Scholz: Putin er svekket av Wagner-opprøret

– Jeg tror han er svekket, sier Scholz i et intervju med den tyske kringkasteren ARD.

– De udemokratiske maktstrukturene slår sprekker. Han sitter ikke så trygt som han alltid hevder, sier han om den russiske presidenten.

På spørsmål om hvordan det feilslåtte opprøret påvirker Ukraina-krigen, påpeker Scholz at det er en forutsetning for vellykkede fredsforhandlinger at Russland godtar å trekke styrkene ut av Ukraina.

– Hvorvidt dette har blitt lettere eller vanskeligere etter helgens hendelser, er ikke helt klart, sier Scholz.

Han ble også spurt om han på noe tidspunkt mens nyhetene om opprøret tikket inn, håpet at Wagner-gruppa ville styrte Putin.

Scholz svarte at det ikke ville gitt mening, fordi det ikke er sikkert at potensielle etterfølgere ville vært noe bedre.

– Wagner-styrkene er en militærenhet som opptrer svært aggressivt i hele verden, også veldig konkret i Russlands krig mot Ukraina, la Scholz til.

