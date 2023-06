Rapport: Field’s-skytteren er strafferettslig utilregnelig

Rapporten ble lagt fram av aktor Søren Harbo i Københavns byrett onsdag.

– Tiltalte i Field's-skytingen lider av paranoid schizofreni, og til tross for behandling med antipsykotiske medisiner har han fortsatt morbide og voldsomme tanker som han ikke kan la være å handle på i fremtiden, sa Harbo.

23-åringen er tiltalt for å ha skutt og drept en gutt og en jente på 17 år og en 46 år gammel mann på kjøpesenteret Field's på Amager i København 3. juli i fjor. Seks andre ble såret. Han er også tiltalt for å ha forsøkt å drepe flere og for å ha utsatt andre for fare.

Påtalemyndigheten har bedt om at 23-åringen dømmes til tvungent psykisk helsevern. Det innebærer at mannen, om han blir dømt etter påstanden, blir lagt inn på psykiatrisk avdeling fram til retten mener han er frisk.

Mannen har ikke ønsket å forklare seg under rettssaken. 23-åringen har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld og hevder han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

I avhør har mannen sagt at han følte at han var med i en film eller dataspill og trodde han hjalp menneskene i Field's ved å skyte dem.

Rettssaken startet 12. juni, og det er satt av til sammen seks dager til rettssaken. Dom i saken er ventet 5. juli.

