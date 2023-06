Kevin Spacey i retten i Storbritannia – tiltalt for flere seksuelle overgrep

En skare av fotografer og journalister hadde samlet seg utenfor domstolen sør i London i håp om å få et glimt av Spacey på vei inn i rettslokalet. Ikke lenge etter klokken 8 lokal tid ankom Spacey i taxi med advokatene sine.

Da han passerte pressekorpset, så 63-åringen avslappet ut og vinket til de fremmøtte, ifølge AFPs journalist på stedet. Rettssaken er ventet å vare i fire uker.

Tiltalen dreier seg om en rekke seksuelle overgrep Spacey skal ha utført mot fire mann i perioden mellom 2001 og 2013. Overgrepene skal ha skjedd i London og Gloucestershire, vest i England.

Filmstjernen erklærte seg ikke skyldig da han ble presentert tiltalen under et rettsmøte i januar i år.

Spacey, kjent fra filmer som «American Beauty» og «De mistenkte» og TV-serien «House of Cards», er tidligere frikjent for overgrep i en annen sak i USA, der en skuespiller anklaget ham for å ha forgrepet seg mot ham på 1980-tallet.

Det er over fem år siden den doble Oscar-vinneren fikk de første anklagene om grenseoverskridende seksuell atferd rettet mot seg i forbindelse med metoo-bevegelsen. Det førte til en brå slutt på hans skuespillerkarriere, og siden har han stort sett holdt seg ute av offentligheten.

