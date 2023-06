FN ber Israel og palestinerne trappe ned på Vestbredden

Sikkerhetsrådet oppfordret israelere og palestinere til å unngå handlinger som øker spenningen på urolige Vestbredden.

At både Russland og USA støttet resolusjonen i et så omstridt tema, tyder på stor internasjonale bekymring for den økende volden som ikke minst israelske styrker og bosettere står bak.

Resolusjonen ble vedtatt etter at det FNs Midtøsten-utsending Tor Wennesland kalte en alarmerende voldsspiral som koster utallige israelere og palestinere livet, og advarte mot risikoen for videre forverring om situasjonen ikke bringes under kontroll.

- Ekstrem bosettervold

Wennesland sa han var særlig bekymret for «ekstrem vold fra bosetternes side, inkludert store antall bosettere, mange av dem væpnet, som systematisk angriper palestinske landsbyer og terroriserer lokalsamfunn, ofte med støtte fra israelske styrker».

2023 har vært et av dødeligste for palestinerne på den okkuperte Vestbredden på mange år, og i forrige uke toppet bosettervolden seg. Minst 137 palestinere er drept av israelsk ild på Vestbredden hittil i år, i tillegg til 24 israelere som er drept i palestinske angrep.

USA, Israels nærmeste allierte, støttet resolusjonen, og FN-ambassadør Robert Wood sier at president Joe Biden deler Wenneslands bekymring.

Forferdet

Han sa at USA var forferdet over «det brutale terrorangrepet» ved landsbyen Eli 21. juni, der fire israelere ble drept og flere skadd, og han fordømte også «de nylige ekstremistiske bosetterangrepene på palestinske sivile som har resultert i død, skader og skade på deres eiendom».

Det var også sterk kritikk i Sikkerhetsrådet av den sterkt høyreorienterte israelske regjeringens planer om å bygge over 5.000 nye boliger i jødiske bosetninger på Vestbredden. I henhold til folkeretten er alle bosetningene på okkupert område ulovlige.

Wennesland advarte om at den «stadige utvidelsen av bosetningene stimulerer til vold og fratar palestinerne tilgang til sitt eget land og ressurser, endrer geografien på Vestbredden og undergraver utsiktene til en framtidige palestinsk stat».

