EU-parlamentet vil ha samtykkelov

Et stort flertall i parlamentets komité for borgerrettigheter (Libe) stemte onsdag for å inkludere samtykkeloven i EU-kommisjonens forslag mot kjønnsbasert vold.

Nå venter tøffe kompromissforhandlinger med EUs medlemsland, som valgte å fjerne samtykkeloven da ministerrådet ble enige om sitt syn på saken i begynnelsen av juni.

– Beslutningen er også et tydelig signal til det svenske presidentskapet og resten av medlemslandene om at vi ikke godtar deres utydelige forslag. Lovverket er nødt til å inneholde en samtykkelov, sier Evin Incir, medlem av EU-parlamentet for Sverige.

– Kun et ja betyr ja, legger hun til.

