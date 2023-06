Biden sier at «Bidenomics» vil puste liv i den amerikanske drømmen

Biden talte om sin økonomiske politikk i Chicago onsdag.

– Bidenomics handler om framtida. Bidenomics er bare en annen måte å si «gjenreis den amerikanske drømmen» på, sa Biden.

Presidenten sa videre at hans visjon er hardere skattlegging av de rike, investeringer i områder som er viktig for landets sikkerhet, eksempelvis databrikker, utdanning og styrket konkurranse.

– Denne visjonen bryter fundamentalt med en økonomisk teori som har sviktet USAs middelklasse i flere tiår nå, sa Biden.

Svake målinger

Etter at Bidens presidentperiode begynte med gjeninnhenting av økonomien etter koronapandemien, har presidentens oppslutning falt på målingene fordi mange velgere er bekymret for økonomien.

Det skapes stadig arbeidsplasser, og ledigheten er lav. Men vedvarende høy prisvekst og konsekvensene av ett år med høy styringsrente blant annet på boligmarkedet har ført til frykt for resesjon.

Mer enn halvparten av amerikanerne oppgir på målinger at de ikke er fornøyde med Bidens innsats som president, mens bare 35 prosent sier de synes han styrer økonomien på et godt vis, går det fram i en måling gjort av Reuters og Ipsos i juni.

Sammenlignet med samme periode i fjor vokste den amerikanske økonomien med 1,3 prosent i årets første kvartal. I mai var prisveksten på 4 prosent fra mai i fjor, samtidig som andelen arbeidsledige var på 3,7 prosent.

Mange rentehopp

For å få bukt med prisveksten har USAs sentralbank hevet renta ti ganger. Styringsrenta er nå i intervallet 5 til 5,25 prosent, det høyeste nivå siden 2007.

Sentralbanksjef Jerome Powell antydet onsdag at det kan være flere rentehopp i vente.

– Jeg er ikke her for å erklære seier over økonomien. Jeg er her for å si at vi har en plan som snur ting utrolig fort. Vi har mer jobb å gjøre, sa Biden onsdag.

Han la til at den neste fasen i planen vil innebære å gjøre det føderale skattesystemet mer rettferdig ved å fjerne smutthull for de rike.

