Sørkoreanere blir minst ett år yngre fra onsdag

I Sør-Korea bruker de fleste innbyggere i dag «koreansk alder»-metoden for å beregne alder. Den er todelt.

Den ene måten går ut på at et nyfødt barn er ett år når det fødes, og hvert år blir det ett år eldre. Så hvis du ble født 31. desember, er du to år dagen etter. I tillegg brukes også en annen måte, der du er null år når du blir født og fyller ett år ved nyttår.

Den siste metoden som brukes, er den vanlig regnemetoden som resten av verden bruker. Den metoden blir nå vanlig praksis, mens de to andre skrotes.

Avskaffelsen av «koreanske alder»-metoden har latt vente på seg, men i fjor vår gikk Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol til valg på at det skulle være én offisiell måte å telle alder på. I desember vedtok det sørkoreanske parlamentet å avskaffe den koreanske metoden.

En spørreundersøkelse fra myndighetene i september i fjor viste at over 80 prosent av sørkoreanerne støtter at det kun skal være én metode for å beregne alder.

[ Ekspert om ukrainsk framgang: – Ikke sånt som gir Putin søvnløse netter ]