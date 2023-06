Lukasjenko sier militæret kan lære mye av Wagner-soldatene

– De var helt i front av angrepsstyrkene. De vil fortelle oss hva som er viktig nå, sa den belarusiske presidenten tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

– Soldatene kan fortelle om hvilke våpen som fungerte bra, og hvordan angrep og forsvar skal gjennomføres for å oppnå suksess. Dette er veldig verdifullt. Vi må få vite dette fra Wagner-soldatene, fortsatte han.

Tirsdag sa Lukasjenko at Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin er ankommet Belarus, der han er tilbudt eksil.

Lukasjenko har tilbudt Wagner-soldater som vil dra til Belarus, om å slå seg ned i en nedlagt militærleir i landet. Han avviste imidlertid ryktene om at bopeler for soldatene allerede er ordnet og sa at de fortsatt har sine baser i Luhansk i det østlige Ukraina.

– Men hvis de vil komme hit, så vil vi ta imot dem, understreket han.

[ Ekspert om ukrainsk framgang: – Ikke sånt som gir Putin søvnløse netter ]

[ Putin gir Wagner-soldatene to valg ]