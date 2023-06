Lukasjenko: Feilbedømming førte til krisen

– For vi feilbedømte situasjonen og trodde vi kunne håndtere den. Men det gikk ikke. Det finnes ingen helter i denne historien, sier Lukasjenko.

Ifølge ham selv spilte Lukasjenko en avgjørende rolle da det til slutt ble oppnådd en avtale mellom Kreml og Wagner-gruppa som blant annet åpnet for at Prigozjin kunne reise til Belarus.

Lukasjenko sier også at det var smertefullt å følge situasjonen i Russland siden Russland også er et fedreland. Lørdag sa han at han hadde satt Belarus’ styrker i full beredskap, og påpekte at om Russland kollapser, ville også Belarus bli tatt i raset.

[ Putin kan veltes av enda villere hauker ]