Ekspert om ukrainsk framgang: – Ikke sånt som gir Putin søvnløse netter

Ukrainas motoffensiv har vunnet fram i områder som har vært okkupert av Russland siden 2014, heter det i den daglige britiske etterretningsrapporten tirsdag.

Soldater i det ukrainske luftforsvaret har inntatt mindre områder øst i landsbyen Krasnohorivka i nærheten av Donetsk i det østlige Ukraina, heter det i rapporten.

Russland-forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) mener det er en god nyhet for Ukraina, men påpeker at gjenerobringer som denne bare har en viss betydning.

– Slike mindre gjenerobringer er først og fremst av symbolsk betydning for ukrainerne. Det kan bidra til å styrke moralen, kampviljen og soldatenes tro på seier, da det viser at de har evne til å ta kontroll over nytt territorium, sier Godzimirski til Dagsavisen.

Da måtte vi sett russerne kaste våpen i panikk. — Jakub Godzimirski, Russland-ekspert og Nupi-forsker

– Kan være en test

Den britiske etterretningen mener å vite at en rekke samtidige ukrainske angrep på tvers av Donbass-området har ført til at styrkene fra den såkalte Donetsk-republikken sammen med tsjetsjenske styrker er strukket for tynt utover til å gjøre effektiv motstand.

Den strategiske betydningen av dette er eksperten på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk mer skeptisk til.

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

– I Donbass-regionen har det pågått kamper siden 2014, så det har nok ingen stor strategisk betydning for krigens gang. Da måtte vi sett russerne kaste våpen i panikk. Men samtidig som det kan styrke den ukrainske moralen, kan selv mindre gjenerobringer også bidra til å undergrave moralen blant motpartens styrker, påpeker Godzimirski.

Han poengterer at det åpenbart hadde vært bedre for Ukraina å trenge gjennom russiske forsvarsverk og tvinge russerne ut av større områder og hele regioner.

– Men det er mindre realistisk. Dette handler om å forsøke å tvinge russerne til reelle forhandlinger. Mange militærstrateger mener dessuten at ukrainerne på denne måten tester hvor det er formålstjenlig å sette inn større motangrep. Sånn sett kan det jo tenkes at også små seire kan skape strategisk villedning på russisk side, forklarer forskeren.

– Gjør ikke Putin søvnløs

Ukraina har lyktes i å gjenerobre en rekke landsbyer og mindre områder de siste ukene. At de nå, ifølge britisk etterretning, tar kontroll over territorium som har vært okkupert av Russland siden 2014, kan kanskje skape en viss irritasjon i Kreml, tror Godzimirski.

Men igjen er det mest symbolsk, framholder han.

– Selv små gjenerobringer viser at Putin og Russland ikke har lyktes i ett av de store målene de proklamerte ved invasjonen 24. februar i 2022, nemlig å demilitarisere Ukraina. De har opplagt satt seg noen mål som ikke er nådd. Om Putin ikke blir bekymret av dette, så gjør det ham åpenbart misfornøyd, tror forskeren, og mener gjenerobringen er et godt eksempel på deler av bakgrunnen for søndagens opprør fra Wagner-soldater og gruppas leder Jevgenij Prigozjin.

– Prigozjin har flagget høyt at måten krigen utkjempes på er en skam for Russland. Han mener jo at den russiske forsvarsledelsen er udugelig.

Godzimirski viser til at Russland har tatt kontroll over cirka 20 prosent av ukrainsk territorium siden invasjonen de startet som en angrepskrig i februar i fjor, mens ukrainerne innimellom vinner tilbake bit for bit.

– Selv små gjenerobringer viser at Putin og Russland ikke har lyktes i ett av de store målene de proklamerte ved invasjonen 24. februar i 2022, sier forsker Jakub Godzimirski. (Mikhail Tereshchenko/AP)

– Ukraina har gjort framskritt i sin lenge varslede motoffensiv, men ikke like mye som i fjor, da de for eksempel tok tilbake kontrollen over store områder i Kharkiv og Kherson fylker. Det vi ser nå er ikke store, raske angrep, påpeker forskeren, og avslutter:

– Nyheten om en liten ukrainsk seier i Donetsk mottas garantert ikke med glede i Kreml. Det er likevel ikke slike, små ukrainske framganger som gir Putin søvnløse netter. Han er mer opptatt av det store bildet.

Det britiske forsvarsdepartementet har helt siden krigen startet, publisert daglige oppdateringer om krigens gang. Russland anklager britene for å drive en desinformasjonskampanje.

