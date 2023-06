Domstol har godkjent forlik i Epstein-sak

Forliket beløper seg til 290 millioner dollar, eller godt og vel 3 milliarder norske kroner. Godkjenningen ble gitt av dommer Jed Rakoff i en føderal domstol på Manhattan.

Epstein var kunde i JPMorgan Chase fra 1998 til 2013, da banken stengte kontoene hans.

Forretningsmannen ble pågrepet i 2019, siktet for å ha betalt mindreårige jenter for massasje og deretter forgrepet seg på dem i boligene sin i Florida og New York. I august samme år ble 66-åringen funnet død på cella etter det rettsmedisinere fastslo var selvdrap.

