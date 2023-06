Samtidig sier Lavrov at USAs ambassadør i Moskva «har gitt signaler» om at landet ikke hadde noe med Wagner-opprøret å gjøre. Ambassadøren skal også ha uttalt at USA håpet Russlands atomvåpen var i trygge hender.

I tillegg skal ambassadøren ha uttrykt at Wagner-opprøret i helgen var et internt russisk anliggende.

[ Da jeg bikka 13 år, innførte mamma en regel om at jeg ikke fikk lov til å låse meg inne på rommet ]