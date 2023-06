Israel godkjenner 5000 nye boliger i ulovlige bosetninger

Til sammen 5000 boliger er godkjent av landets forsvarsdepartement, melder flere israelske kilder.

Avgjørelsen går imot stadig tiltakende amerikansk kritikk av den israelske bosetterpolitikken, der man bygger boliger på den okkuperte Vestbredden.

Verdenssamfunnet regner i likhet med palestinerne utbyggingen som ulovlig og et hinder for fredssamtaler. Rundt 700.000 israelere lever nå i 279 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel i 1967.

FNs sikkerhetsråd har i alle år siden krevd israelsk tilbaketrekning fra området. I 2016 slo FN også fast at bosetningene er ulovlige og et brudd på den fjerde Genèvekonvensjonen og krevde full stans i all byggeaktivitet.

Dagens israelske regjering preges av religiøse og høyrenasjonalistiske politikere som har tette bånd til bosetterne.

