Elton John tok farvel med det engelske publikummet

Til fyrverkeri åpnet den 76-årige sangeren åpnet konserten med «Pinball Wizard», som opprinnelig ble gitt ut av The Who, men som Elton John framførte i filmversjonen av musikalen «Tommy» i 1975. Han var kledd gulljakke og hadde på sine karakteristiske solbriller med fargede glass.

Konserten på Pyramid-scenen på den enorme festivalen utenfor Pilton i Somerset fortsatte med «The Bitch Is Back», melder Sky News.

– Jeg trodde aldri jeg skulle spille på Glastonbury, og her er jeg, sa den adlede britiske artisten.

Kan har vært siste i England

– Dette er en veldig spesiell og følelsesladd kveld for meg fordi det kan være min siste konsert i England noen gang, så jeg bør spille bra. Og jeg må virkelig underholde dere, for dere har stått her så lenge. Jeg setter virkelig pris på kostymene og alt, sa han videre.

Videre framførte han blant annet «Don't Let The Sun Go Down On Me». Den tilegnet han George Michael, som ville ha fylt 60 år søndag. De to framførte låten, først utgitt i 1971, på en konsert i 1991, og versjonen ble en stor hit året etter.

Fra siden av scenen fulgte blant andre Paul McCartney og Sophie Ellis-Bextor med på konserten. Det gjorde også Elton Johns ektemann David Furnish, samt Taron Egerton, som spilte sangeren i den biografiske filmen «Rocket Man».

Avslutter i Stockholm

Gjesteartister på konserten var Jacob Lusk fra bandet Gabriels, Steven Sanchez, Brandon Flowers fra The Killers og Rina Sawayama. På forhånd gikk det rykter om at Dave Grohl fra Foo Fighters, Eminem og Britney Spears skulle opptre sammen med Elton John, men det viste seg å ikke stemme.

Elton John er for tiden ute på sin siste turné, kalt «Farewell Yellow Brick Road,» som avsluttes med to konserter i Stockholm 7. og 8. juli.

