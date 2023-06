DeSantis planlegger en streng innvandringspolitikk

I grensebyen Eagle Pass i Texas presenterte DeSantis mandag en politikk som inkluderer å bygge ferdig grensemuren mot Mexico og sende amerikanske styrker inn i Mexico for å bekjempe narkokartellene. Han vil også ha en slutt på automatisk statsborgerskap for dem som blir født i USA.

Dette er den første detaljerte planen Florida-guvernøren har lagt fram for et politikkområde dersom han blir valgt til president i 2024. Den sammenfaller i stor grad mange republikaneres ønskeliste for innvandringspolitikken og følger stort sett samme linje som ekspresident Donald Trump.

Må over flere hindre

– I flere tiår har ledere fra begge partiene kommet med tomme løfter om grensesikkerheten, og nå er tiden inne for å stoppe invasjonen en gang for alle, sa DeSantis til dem som hadde møtt opp i Eagle Pass, en by med rundt 30.000 innbyggere.

– Som president vil jeg erklære nasjonal unntakstilstand på dag én og vil ikke hvile før vi bygger muren, stanser de ulovlige grensekryssingene og vinner krigen mot narkokartellene. Det finnes ingen unnskyldninger. Vi skal få det gjort, sa DeSantis.

Dersom DeSantis skal gjennomføre politikken han nå foreslår, må han forsere en rekke hindre, inkludert omgjøring av etablert rettspraksis og godkjenning fra andre land, og han må muligens endre den amerikanske grunnloven, skriver nyhetsbyrået AP.

Hovedsak for Trump

En måling viste nylig at seks av ti amerikanere er misfornøyd med hvordan president Joe Biden håndterer innvandringspolitikken.

Det kan likevel bli vanskelig for DeSantis å skille seg fra de mange andre republikanske kandidatene, ikke minst Trump, som foreløpig regnes som favoritten i nominasjonskampen. Innvandring sto i sentrum for Trumps valgkam i 2016 og i 2020. Han har også prøvd å trekke det fram som en styrke i denne runden.

Valgkampapparatet til DeSantis har varslet at det vil komme planer for flere politikkområder de kommende ukene.

