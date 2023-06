Valglokalene har åpnet i Hellas

Valglokalene åpnet klokken 6 norsk tid. Det er ventet at de første valgprognosene vil komme klokken 18 idet valglokalene stenger igjen.

Det er andre gang på fem uker at grekerne skal stemme fram en ny nasjonalforsamling. Valget i mai endte med en solid seier til partiet Nytt demokrati, som ledes av statsminister Kyriakos Mitsotakis.

Men det var ikke nok til å sikre parlamentarisk flertall, dermed ble det et nytt valg, slik landets nye valglov tilsier. Denne gangen får største parti en form for bonus som skal bedre mulighetene for å kunne danne en flertallsregjering.

Mitsotakis håper på et enda bedre valg denne gangen og leder med over 20 prosentpoeng over sin utfordrer Alexis Tsipras fra venstrepartiet Syriza. Båtkatastrofen der flere hunder migranter druknet ad båten deres sank utenfor kysten av Peloponnes nylig ser ikke ut til ha rokket ved det forspranget.

Etter et tiår preget av finanskrise, kraftig lønnsnedgang og kutt i offentlig sektor, har Hellas igjen opplevd økonomisk vekst og krympende arbeidsledighet under Mitsotakis, og mange er derfor innstilt på gjenvalg.

