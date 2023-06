Blinken tror ikke uroen i Russland er over

Blinken ser på Wagner-gruppens opprør mot militærledelsen i Moskva som en klar utfordring for president Vladimir Putins autoritet.

– Nå må han forsvare Moskva, Russlands hovedstad, mot leiesoldater han selv har skapt, sier Blinken til ABC News.

– Vi ser helt klart at det har oppstått sprekker. Hvor de går, om noe sted, og når de kommer dit, er veldig vanskelig å si. Jeg ønsker ikke å spekulere på det, sier han.

Selv om Jevgenij Prigozjin har avblåst opprøret og gått med på eksil i Belarus, tror ikke Blinken at det er over.

– Vi har ikke sitt siste akt, sier han.

– Så mye som er under overflaten, har nå dukket opp igjen når det gjelder spørsmålet om premissene for krigen, når det gjelder spørsmål knyttet til gjennomføring av krigen, når det gjelder spørsmål ved hva godt dette faktisk har gjort for Russland, sier Blinken.

