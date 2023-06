Meldinger om eksplosjoner i ukrainske byer

– Eksplosjoner hørt i Kharkiv, skriver ordfører Igor Terekhov i sosiale medier.

En gassrørledning skal ha blitt ødelagt og forårsaket en brann, men ingen ble skadd, ifølge guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synjehubov.

Det samme gjelder i Dnipro, melder det ukrainske forsvaret på Telegram. Ordfører Borys Filatov sier at flere hus har blitt fullstendig ødelagt, og at det har oppstått et stort krater etter en eksplosjon.

I hovedstaden Kyiv har luftforsvarssystemene skutt ned over 20 missiler, ifølge militæradministrasjonen.

Ordfører Vitalij Klitsjko sier at nødetatene rykket ut til en parkeringsplass sentralt i Kyiv der det blir meldt om at deler av en drone har landet. Et høyhus begynte også å brenne etter å ha blitt truffet av vrakrester, ifølge ham, og to personer ble skadd i brannen.

