Anniken Huitfeldt: – Det er 96 nordmenn i Russland

– Det er 96 nordmenn i Russland for øyeblikket. Det er farlig å være der nå, sier Huitfeldt under et pressemøte lørdag.

Tallet ventes å stige.

Huitfeldt sa først i et intervju med TV 2 og pressen til stede at nordmenn oppfordres til å forlate Russland, men UD presiserte senere at dette var feil. Det gjeldende reiserådet er at nordmenn frarådes å reise til Russland.

De oppfordrer altså ikke nordmenn til å forlate Russland per nå.

