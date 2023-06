Ubåtsjef avfeide sikkerhetsbekymringer som grunnløse

BBC har sett meldinger Rob McCallum skrev til Stockton Rush om at ubåtpassasjerenes liv kunne være i fare. McCallum, som er ekspert på utforskning av store havdyp, tryglet Rush om å slutte å bruke ubåten Titan før den var sertifisert av en uavhengig aktør. Den fikk aldri noen slik sertifisering.

Rush var en av de fem som døde da Titan forliste under et dykk til vraket av Titanic i Nord-Atlanteren søndag.

Rush svarte at han er «lei av bransjeaktører som prøver å bruke sikkerhet som argument for å hindre innovasjon». I meldingene gir Oceangate-sjefen uttrykk for at han er frustrert over kritikken mot sikkerhetstiltakene på ubåten.

– Vi har hørt grunnløse rop om at «du kommer til å ta livet av noen» altfor mange ganger. Jeg tar dette som en alvorlig, personlig fornærmelse, skriver Rush.

McCallum sier epostutvekslingen stanset da Oceangates advokater truet med rettslige skritt.

Den amerikanske kystvakten sier de fortsatt konsentrerer seg om søket ved vrakstedet, og at den offisielle granskingen av ulykken ikke er formelt startet ennå, melder nyhetsbyrået AP. Det anslås at leteaksjonen har kostet flere millioner dollar.





