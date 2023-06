Søker fortsatt etter kvinne som er savnet etter eksplosjon i Paris

Kvinnen er lærer ved moteskolen American Academy som ligger i bygningen på sørbredden av elven Seinen.

Eksplosjonen rystet den travle turistområdet i 17-tiden onsdag ettermiddag. Det brøt deretter ut brann i den fredede bygningen fra 1600-tallet.

Seks personer ble alvorlig skadd, og tre av dem har brannskader. Til sammen ble 50 personer skadd i eksplosjonen.

Myndighetene undersøker om eksplosjonen skjedde som resultat av at sikkerhetsnormer ikke er overholdt. Flere vitner har fortalt at det luktet gass like før det eksploderte.

