Britisk etterretning sier trente delfiner beskytter Sevastopol

Ifølge britene har Russland det siste året investert tungt i sikkerhetstiltak rundt den russiske svartehavsflåtens base i Sevastopol på Krim-halvøya.

– Dette inkluderer minst fire lag med nett og lenser over inngangen til havnen. De siste ukene har dette forsvaret også svært sannsynlig inkludert et økende antall trente sjøpattedyr, heter det i fredagens åpne rapport fra britenes militære e-tjeneste.

Satellittbilder tyder på at den russiske marinen har trent opp delfiner for å beskytte havnen, «trolig for å oppdage dykkere», heter det videre.

«Hvaldimir»

Ifølge britene har den russiske marinen tidligere benyttet hvithval og sel til en rekke oppdrag i arktiske farvann.

I 2019 dukket hvithvalen «Hvaldimir» opp i Norge, iført det som så ut til å være et feste for et lite kamera, merket «Equipment St. Petersburg». Det utløste et rykte om at det var snakk om en russisk spionhval.

I 2016 forsøkte det russiske forsvarsdepartementet å kjøpe fem delfiner for å trene dem om til militær bruk.

Amerikanske sjøløver

Både Sovjetunionen og USA benyttet delfiner til militære formål under den kalde krigen og trente dem blant annet opp til å finne ubåter, sjøminer og dykkere nær militære installasjoner.

En pensjonert sovjetisk oberst fortalte på den tiden at delfinene også ble trent opp til å feste sprengladninger på fiendtlige marinefartøy.

USAs marine sendte i 2003 trente sjøløver til Bahrain som et ledd i krigen mot terror etter angrepene mot New York og Washington.

