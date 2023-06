Rekordmange tyverier i britiske dagligvarebutikker

De mest stjålne varene var litt dyrere ting som kjøtt, alkohol og godteri, viser gjennomgangen til Association of Convenience Stores (ACS), som representerer 48.000 butikker i landet.

Ifølge organisasjonen skjedde det over 1,1 millioner tyverier i løpet av de siste 12 månedene. De som står bak tyveriene har ofte en narkotika- eller alkoholavhengighet, eller er involvert i organisert kriminalitet, hevder ACS.

ACS-sjef James Lowman kaller antallet tyverier for uhørt, og mener enkelte kjenninger av politiet kan stjele fra butikkene uten frykt for konsekvensene. Britisk politi har fått kritikk for å ikke prioritere visse forbrytelser, spesielt tyverier av billigere varer.

Storbritannia står for tiden i det som har blitt kalt en levekostnadskrise, der mange sliter med å få endene til å møtes som følge av blant annet høy inflasjon.

