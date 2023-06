Polen avviser å ha vært innblandet i Nord Stream-sabotasje

– Det er ingen beviser for at polske borgere var innblandet i sprengingen av Nord Stream, sier den nasjonale påtalemyndigheten torsdag.

Samtidig har etterforskning vist at en yacht som er gransket i forbindelse med sprengningen, seilte fra den tyske øya Rügen til en polsk havn og lå der i tolv timer. Wall Street Journal skrev for to uker siden at tyske etterforskere undersøkte om Polen var brukt som base for sabotasjeaksjonen.

– Uttalelsen om at «Polen var en logistikkbase for operasjonen som sprengte Nord Stream» er fullstendig usann og har ikke støtte i bevisene fra etterforskningen, heter det i uttalelsen fra påtalemyndigheten. De mener det heller ikke er noe direkte bevis for at personene om bord på yachten var innblandet i ødeleggelsen av gassledningen.

Nord Stream 1 og 2 går under Østersjøen fra Russland til Tyskland. I slutten av september ble det funnet fire lekkasjer etter eksplosjoner ved rørledningene.

(©NTB)