Minst 31 døde i eksplosjon på restaurant i Kina

– En lekkasje av flytende petroleumsgass forårsaket en eksplosjon på en grillrestaurant, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua om eksplosjonen.

Nyhetsbyrået skriver videre at ansatte en time før eksplosjonen luktet gass. Det viste seg at årsaken var en ødelagt ventil på en gasstank, og da denne ble forsøkt byttet, oppsto eksplosjonen, ifølge Xinhua.

I tillegg til de døde får ytterligere sju personer medisinsk behandling, melder Xinhua. Én av dem er kritisk skadd, mens to har fått alvorlige brannskader.

En video fra den statlige kringkasteren CCTV viser flere brannfolk som jobber på stedet mens det velter røyk ut av fasaden på restauranten.

Ni personer, blant dem eieren av restauranten, aksjonærer og ansatte, er pågrepet, ifølge CCTV. Videre heter det at de har fått midlene sine fryst.

Eksplosjonen skjedde onsdag kveld i en gate i Yinchuan sentrum med flere andre spise- og underholdningssteder. Byen er hovedsete i Ningxia Hui-provinsen nordvest i Kina.

I en uttalelse ber Kinas president Xi Jinping lokale myndigheter om å gjøre alt de kan for de skadde. Han sier at sikkerhetstilsynene må styrkes for å hindre lignende hendelser framover.