AfD varsler at de vil stille med statsministerkandidat i 2025

AfD ble grunnlagt for ti år siden og har den siste tiden gjort det godt på meningsmålingene i Tyskland. Tidligere i juni viste en meningsmåling at de var større enn statsminister Olaf Scholz’ sosialdemokratiske parti SPD.

Ifølge eksperter er det saker som resesjon, innvandring og karbonnøytralitet som gjør at velgerne strømmer til partiet.

Men meningsmålingene i seg selv er ikke grunnen til at AfD vil stille med en statsministerkandidat. Ifølge en av partiets ledere, Alice Veidel, ville de ha nominert en kandidat uavhengig av målingene.

Sannsynligheten for at en AfD-kandidat blir Tysklands statsminister er foreløpig svært lav gitt at partiet må være i stand til å danne en regjering. Slik det er nå har alle andre partier utelukket å samarbeide med AfD.

