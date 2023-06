Fortsatt er det usikkert hvor ubåten Titan befinner seg og på hvilket dyp. Farkosten er 6,7 meter lang og veier drøyt 10 tonn. Ubåten ble meldt savnet søndag etter et dykk ned mot vraket av Titanic i Nord-Atlanteren.

Tidligere rapporter har meldt at kystvaktens redningsaksjon utføres med en bemannet farkost som kun kan dykke til rundt 700 meters dybder, skriver Rolling Stone. Men skulle Titan være nærmere vraket av Titanic, slik mange nå tror, betyr dette at ubåten med besetning er på snaut 4 kilometers dybde. Da må droner eller fjernstyrte farkoster inn i søket. En slik fjernstyrt farkost skal nå være med i søket.

– Canadisk P-3-fly fanget opp undervannslyder i søkeområdet. Som en følge av dette ble ROV-operasjonene relokalisert i et forsøk på å undersøke lydenes opprinnelse. De søkene har ikke gitt resultater, men fortsetter, tvitrer kystvakten onsdag.

ROV er forkortelsen på en fjernstyrt undervannsfarkost.

– I tillegg er dataene fra P-3-flyet delt med våre eksperter i den amerikanske marinen til ytterligere analyse, som vil bli vurdert i fremtidige leteplaner, tilføyer den amerikanske kystvakten.

Uttalelsen gir en strime av håp for de fem menneskene som er savnet om bord på den lille ubåten Titan. Letemannskapene kjemper mot klokka ettersom det antas at ubåten vil gå tom for oksygen torsdag.

Hvert 30. minutt

USAs kystvakt koordinerer et omfattende søk omtrent 1450 kilometer øst for Cape Cod i delstaten Massachusetts, mens den canadiske kystvakten har satt inn fly og skip i søket etter ubåten.

Kystvakten gir ingen detaljer om hva slags lyder som ble fanget opp, eller hvordan.

Men The Rolling Stone, som først meldte om utviklingen, beskrev lydene som «bankelyder». Magasinet viser til en epost med oppdateringer fra leteaksjonen sendt til USAs sikkerhetsdepartement. Lydene skal ha blitt fanget opp i området der ubåten, som skulle til vraket av Titanic, forsvant søndag.

Lydene ble fanget opp hvert 30. minutt.

– Fire timer senere ble ekstra ekkolodd utplassert, og bankingen hørtes fortsatt, står det i oppdateringen.

Det kommer ikke fram av eposten når bankingen ble hørt, eller hva som antas å ha forårsaket bankelydene.

---

En liten ubåt med fem personer om bord er savnet ved vraket av Titanic i Nord-Atlanteren.

* Ubåten Titan er 6,7 meter lang og veier drøyt 10 tonn.

* Selskapet OceanGate opplyser at det normalt er fem personer om bord: kapteinen, en ekspert/guide og tre betalende gjester. Gjester på denne turen var den britiske eventyreren Hamish Harding, den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og Dawoods sønn Sulaiman.

* Ubåten kan dykke ned til 4000 meter. Vraket av Titanic ligger på 3800 meters dyp utenfor canadiske Newfoundland. Et dykk ned til vraket tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning.

* Operatøren mistet kontakt med ubåten litt etter klokken 9 søndag formiddag, en time og tre kvarter etter at dykket startet. Ubåten skal ha nok oksygen til opptil 96 timer. Det vil si fram til like før klokka 9 norsk tid.

* Ubåten er en såkalt «submersible», et nedsenkbart fartøy som ikke kan operere på egen hånd, men er avhengig av et overflateskip.

* En storstilt internasjonal redningsaksjon koordineres fra Cape Cod i USA, rundt 1450 kilometer fra stedet der ubåten forsvant. Canadas og USAs kystvakt har satt inn store ressurser i søket, og private aktører har også sluttet seg til.

* OceanGate tar turister ut til vraket av Titanic, som sank etter å ha truffet et isfjell på sin jomfrutur fra Southampton i England til New York 15. april 1912. Forliset krevde over 1500 liv og er en av tidenes verste skipskatastrofer i fredstid.

Kilder: OceanGate, AP, TT, Ritzau

---

Mistet kontakten

Overflateskipet som følger ubåten, mistet kontakten med den 6,7 meter lange farkosten søndag formiddag, rundt en time og tre kvarter etter at den startet et dykk ned til vraket av Titanic.

Det verdensberømte vraket ligger på 3800 meters dybde i Nord-Atlanteren, drøyt 600 kilometer øst for Newfoundland i Canada.

Dykket ned for å besøke vraket av Titanic tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning.

Bekymret for sikkerheten

En tidligere direktør i selskapet som drifter en ubåt som nå er savnet ved Titanic, hevdet i et søksmål fra 2018 at han var bekymret for sikkerheten på ubåten.

David Lochridge var direktør for marine operasjoner ved selskapet OceanGate, som tilbyr turistturer til vraket av Titanic. Han ble saksøkt av selskapet i 2018 for å ha brutt en taushetserklæring, viser rettsdokumenter.

I et motsøksmål hevdet Lochridge at han hadde fått sparken av OceanGate i januar 2018 etter at han tok opp kritiske sikkerhetsproblemer rundt OceanGates «eksperimentelle og uprøvde design av Titan».

– Kunne utsettes for fare

– Lochridge uttrykte først bekymringene over sikkerhets- og kvalitetskontrollspørsmål angående Titan til OceanGate-ledelsen muntlig. Dette ble ignorert, heter det i rettsdokumentet som altså nå er fem år gammelt.

Det var spesielt OceanGates manglende vilje til å utføre kritisk, ikke-destruktiv testing av den eksperimentelle utformingen av skroget som fikk Lochridge til å reagere, ifølge søksmålet. Han mente at passasjerene på Titan kunne bli utsatt for fare når ubåten nådde visse dyp.

I søksmålet sier Lochridge videre at visningsporten i den fremre delen av ubåten ble bygget for et trykk på 1300 meter, selv om OceanGate planla å ta passasjerer ned til 4000 meters dyp.

– OceanGate nektet å betale for at produsenten skulle bygge en utsiktsport som ville tåle den nødvendige dybden på 4000 meter, heter det videre.

– Fikk sparken

Lochridge oppfordret sterkt OceanGate til å leie inn et byrå for å inspirere og sertifisere Titan, heter det i dokumentet.

– I stedet for å imøtegå bekymringene hans eller gjennomføre korrigerende tiltak for å sørge for sikkerheten på Titan, eller bruke et innleid byrå for å inspisere Titan, gjorde OceanGate det stikk motsatte – de sparket Lochridge umiddelbart, står det i søksmålet.

Ifølge Insider og New Republic, som først skrev om søksmålet, inngikk partene et forlik i november 2018.

OceanGate-sjef Stockton Rush er ifølge CNN en av de fem personene om bord på savnede Titan.

