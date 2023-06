Uavhengige advokater i Belarus har forsvunnet en etter en

Siarhej Zikratski er blant advokatene som har sett seg nødt til å forlate Belarus etter trusler om arrestasjon. Han mener at landet er tømt for uavhengige advokater som kan representere de mange politiske fangene i landet.

– Situasjonen er katastrofal. Muligheten til å finne en advokat som vil forsvare en politisk fange i Belarus i dag er nærmest lik null, sier Zikratski på telefon fra et vestlig land.

Situasjonen er ekstremt vanskelig selv for internasjonalt kjente personer. Menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski, som fikk Nobels fredspris i 2022, soner 10 år i fengsel for å ha forstyrret offentlig orden og for smugling. Bjaljatkis forsvarer, Vital Brahinets, fikk en åtte års dom for å ha oppfordret til aksjoner mot nasjonal sikkerhet, mens en annen av Bjaljatskis advokater ble fratatt advokatlisensen.

Bjaljatskis kone, Natalia Pintsjuk, vil ikke engang navngi sin siste gjenværende advokat i frykt for å miste ham.

Hun sier hun er desperat fordi hun ikke har hørt fra mannen sin siden mai, da han ble flyttet til et fengsel som er kjent for sin brutalitet. Han er nektet tilgang til en advokat, og hun frykter for helsen hans.

– De holder ham isolasjon og under uutholdelige forhold for å demonstrere at selv en nobelprisvinner kan bli fratatt alt, deriblant muligheten til å møte en advokat, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Måtte flykte

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, som utfordret Lukasjenko i valget i 2020, flyktet fra landet. Hun ble stilt for retten in absentia og dømt for ekstremisme, høyforræderi og trussel mot statens sikkerhet og dømt til 15 år.

Hun forteller at hun verken fikk saksdokumentene eller snakke med den offentlige forsvareren som var utnevnt til å representere henne.

Hun stilte som president etter at mannen hennes, Sergej Tikhanovskij, en populær blogger og aktivist, ble arrestert dager etter å ha erklært sitt presidentkandidatur. Han ble kjent skyldig for å ha organisert opptøyer, for å oppfordre til hat og ulydighet mot politiet, og dømt til 19 og et halvt år.

Tikhanovskaja forteller at mannen hennes er blitt holdt under grusomme forhold uten tilgang til en advokat, og at hun ikke har hørt fra ham på over tre måneder.

Undertrykkelsen bare øker

Situasjonen er ikke bedre for mindre kjente personer. Undertrykkelsen bare øker i Belarus – og med det antallet politiske fanger.

– Og det finnes altså ingen til å forsvare dem, understreker Zikratski.

Zikratski forteller at myndighetene har opprettet et system der bare advokater som er lojale mot regjeringen har lov til å representere politiske fanger.

– Det undergraver selve ideen om juridisk forsvar. Politiske fanger blir ikke bare fratatt retten til juridisk bistand, men kan heller ikke melde fra om tortur og overgrep bak murene, understreker han.

Lukasjenko erklærte i en tale nylig at forsvarsadvokater «må være under kontroll».

– En forsvarsadvokat er en offentlig ansatt og hans handlinger må være basert på juridiske normer og ikke noen imaginære normer som ytringsfrihet og andre friheter. Vi har fått nok av disse frihetene, uttalte Lukasjenko.

Åtte fremtredende advokater som har forsvart politiske fanger soner i dag lange straffer – etter det som karakteriseres som oppdiktede anklager.

Det gjelder blant andre advokat Maksim Znak, som representerte en presidentkandidat. Znak fikk en fengselsstraff på 10 år etter å ha blitt funnet skyldig i å være involvert i en ekstremistisk gruppe og for å ha konspirert for å ta makten og oppfordret til aksjoner som truet nasjonal sikkerhet.

FN bør gripe inn

Aliaksandr Danilevicz, som kritiserte Russlands krig i Ukraina og forsvarte belarusiske idrettsutøvere som støttet protestene, fikk samme dom anklaget for å ha truet nasjonal sikkerhet og å ha hjulpet ekstremistiske aktiviteter.

Man har ikke hørt et ord på over 100 dager om opposisjonsleder Nikolaj Statkevitsj, som soner en dom på 14-års fengsel, eller fra Maria Kolesnikova, som fikk en dom på 11 år. Man kjenner heller ikke til tilstanden til opposisjonspolitiker Viktar Babaryka, som har en dom på 14 år. Støttespillerne hans har ikke hørt noe fra ham på en måned og mistenker at han er blitt mishandlet og at han ligger på et fengselssykehus.

Pintsjuk mener at FN bør gripe inn for å bidra til å bryte tausheten rundt belarusiske politiske fanger.

– Det ville vært flott om FN brukte alle midlene de har, men dessverre har vi sett at FN ofte snur det blinde øye til det som skjer i Belarus, sier hun.

Volha Vysotskaja, som ble siktet for å ha oppfordret til uroligheter, forteller at hun prøvde å kontakte statsadvokaten som var oppnevnt for henne. Hun ville se dokumentene som var knyttet til saken hennes.

– Han nektet ikke bare å snakke med meg, han slo av telefonen og blokkerte meg på alle meldingsapper, forteller hun.

24-åringen flyktet fra landet før rettssaken hennes startet, og hun ble dømt til 12 år in absentia.

– Forsvarsadvokater er rett og slett blitt et instrument for regjeringens undertrykkelse, sier hun.

Stiftet forening

I forrige måned stiftet flere hundre advokater som har flyktet landet en egen forening for menneskerettighetsadvokater. Foreningen oppfordrer FN til handling.

– Myndighetene har godkjent en lovgivning som bryter selve prinsippene og essensen av juridisk forsvar og har tatt total kontroll over landets advokater. Undertrykkelsen har ødelagt prosessuelle og profesjonelle garantier for advokaters aktiviteter, noe som har resultert i effektiv ødeleggelse av det juridiske forsvaret i landet, het det i uttalelsen.

Zikratski sier at hans tidligere hjemland har nådd et «forferdelig øyeblikk».

– Belarus er raskt i ferd med å bli en konsentrasjonsleir midt i Europa. Undertrykkelsen eskalerer, og landet har gått tom for advokater, konsekvensene av det er ikke vanskelig å forutse, sier han.

