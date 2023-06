Twitter saksøkt av egne ansatte

De ansatte hevder at selskapet gjentatte ganger lovet å betale ut bonuser på 50 prosent av selskapets ytelsesmål i månedene fram til Elon Musk kjøpte plattformen i oktober 2022.

Twitter skal imidlertid ikke ha utbetalt disse bonusene overhodet, heter det i stevningen til en domstol i San Francisco. Ansatte forklarer i søksmålet at de tok bonusen med i beregningen da de bestemte seg for om de skulle bli i selskapet etter Musks oppkjøp.

Derfor vil de ansatte nå gå rettens vei for å få hundrevis av millioner av kroner i lovede bonuser.

Twitters juridiske avdeling har mye å gjøre for tiden: selskapet stevnes også for retten for ubetalte regninger og husleie, samt andre søksmål fra tidligere ansatte og andre. I tillegg etterforskes selskapet for brudd på avtaler det har inngått med det amerikanske konkurransetilsynet.

