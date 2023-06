Valg av ny Nato-sjef kan bli lagt på is inntil videre

USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte tirsdag at USA ikke fremmer noen bestemt kandidat til å bli Natos nye generalsekretær.

– Vi er i nært samråd med våre allierte og partnere for å beslutte hvor vi vil med Natos ledere, sa utenriksministeren ifølge Reuters på en pressekonferanse i London tirsdag.

Stoltenbergs åremål ble forlenget i fjor som følge av krigen i Ukraina, og utløper 1. oktober.

Det ventes altså å forlenges igjen i løpet av sommeren. Ifølge danske Altinget kan det dreie seg om at det rett og slett er fare for splittelser i alliansen om man gjennomfører et skifte nå.

Kan blande inn Sverige-spørsmålet

– Under normale omstendigheter ville vi nok kunne finne et konsensus. Men omstendighetene er ikke normale foran årets toppmøte. Situasjonen i Ukraina er så alvorlig at vi ikke kan risikere å bytte generalsekretær nå, skal en høytstående Nato-diplomat ha sagt til nettstedet.

Det kan blant annet dreie seg om flere store Nato-prosesser som er i gang, og at Tyrkia kan legge valget av generalsekretær sammen med spørsmålet om Sverige i Nato. Diplomaten peker på da Anders Fogh Rasmussen ble utnevnt som generalsekretær i 2009.

Tyrkia satte seg imot den danske statsministeren, blant annet på grunn av hans rolle i karikaturstriden i 2005–06. De krevde innrømmelser fra både Danmark og Nato.

Komplisert kabal

Selv har Jens Stoltenberg sagt senest mandag at han ikke har planer om å søke forlengelse i jobben, som han har hatt siden 2014. Flere av Stoltenbergs medarbeidere har også planlagt å flytte hjem. Diplomatkilden til Altinget regner det imidlertid som usannsynlig at han vil si nei dersom han blir bedt om å fortsette.

Om valget utsettes til 2024 kan det også få andre konsekvenser. Samtidig med at Nato da skal velge ny sjef, skjer det også valg til EU-parlamentet i juni. Da skal også en rekke topposter i EU skifte hender, og plutselig er det langt flere ukjente med i ligningen.

Blant kandidatene som har vært nevnt til Nato-jobben er Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace, Nederlands statsminister Mark Rutte, Spanias statsminister Pedro Sánchez, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Estlands statsminister Kaja Kallas. Organisasjonen har aldri hatt en kvinne som generalsekretær, og det er også første gang kvinner har figurert så høyt oppe i spekulasjonene som det Frederiksen og Kallas gjør.





