Tallet på drepte stiger på Vestbredden

Israelske styrker tok for første gang på over 20 år i bruk Apache-helikoptre under mandagens angrep på den okkuperte Vestbredden. Det skjedde etter at israelske styrker på bakken møtte væpnet palestinsk motstand i Jenin.

Fem palestinere ble drept og 90 såret i kampene, flere kritisk. En 48-åring døde tirsdag av skuddskader.

Tirsdag ble også en palestinsk 20-åring skutt i hodet og drept i landsbyen Husan vest for Betlehem. Ifølge Israel ble han skutt fordi han var i ferd med å kaste en brannbombe mot soldater som var på rutineoppdrag i området.

Minst 126 palestinere er drept på Vestbredden i år, og FNs menneskerettssjef Volker Türk rettet mandag skarp kritikk mot den israelske okkupantmakten.

– De israelske sikkerhetsstyrkenes begår stadig flere ulovlige drap på palestinere, inkludert det som framstår som utenomrettslige henrettelser, konstaterte han.

