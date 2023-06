Ny rettssak mot Navalnyj går for lukkede dører

Denne gangen er Navalnyj tiltalt for ekstremisme.

Navalnyj (47) er kjent som en krass kritiker av Russlands president Vladimir Putin. Han soner nå en dom på ni års fengsel. Han ble før dette dømt til to et halvt års fengsel.

Mandag startet en ny runde i retten, der han blant annet er tiltalt for å ha finansiert og tatt initiativ til ekstremistisk virksomhet. Påtalemyndigheten mener også at Navalnyj har bidratt til å «rehabilitere naziideologi».

Flere timer etter at rettsmøtet startet, opplyste en talsmann for byretten i Moskva at saken kommer til å gå for lukkede dører. Han ba samtidig pressen om å forlate rettssalen.

– Ingen ære

Navalnyjs far, Anatolij Navalnyj, reagerte sterkt på beskjeden.

– Skammelig, ingen samvittighet eller ære, sier han.

Rettssaken finner sted i høysikkerhetsfengselet der Navalnyj sitter fengslet, om lag 25 mil øst for Moskva.

Nøyaktig hva lovbruddene består i, er imidlertid ikke så lett å forstå seg på. Ifølge Navalnyj har han fått 3828 sider med dokumenter som beskriver lovbrudd han skal ha begått i fengsel.

– Selv om det er åpenbart av størrelsen på dokumentbunken at jeg er en sofistikert kriminell, er det umulig å finne ut nøyaktig hva jeg er tiltalt for, sier han.

Blir han funnet skyldig, kan fengselsstraffen bli på 30 år.

Antikrigskampanje

Navalnyj satt fengslet da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor, men han kommuniserer fortsatt via sosiale medier. Her har han blant annet kalt krigen en «tragedie», og sagt at det er uunngåelig at Russland kommer til å tape.

Mandag kunngjorde Navalnyjs team at de iverksetter en antikrigskampanje for å snu den russiske opinionen. I et innlegg på nettet skriver de at de planlegger en «langvarig, hardnakket og grundig» kampanje som i løpet av noen få måneder skal få russere til å vende seg mot krigen.

