Irland vurderer masseslakt av kyr for å nå klimamål

Lederen for landets melkeprodusenter, Pat McCormack, sier til nyhetsbyrået DPA at det er planer om samtaler mellom landets melkebønder og representanter for regjeringen.

Han sier regjeringen må vise at den mener alvor med planene og må legge fram et budsjett for å finansiere tiltaket. Han legger til at det må være frivillig å redusere buskapen.

En talsperson for landbruksdepartementet sier bøndene vil få et økonomisk attraktivt tilbud om frivillig deltakelse i det planlagte programmet.

Det irske miljødirektoratet opplyste nylig at landet trolig vil være langt unna å nå klimamålene sine. Ett av disse er å kutte utslippene fra landbruket med mellom 4 og 20 prosent innen 2030. Til sammen skal Irland kutte utslippene med 30 prosent, sammenlignet med nivået i 2005.

[ Kommentar: En av de tydeligste politiske skillelinjene i årets valgkamp ]

[ Ber Statsforvalteren om tilsyn: – Kampen for min datter er som David mot Goliat ]