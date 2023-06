Lovte å spandere mat på alle på restaurant – stakk fra regninga

Tirsdag måtte tidligere president Donald Trump møte i retten i Miami i Florida etter å ha bli tiltalt for en rekke lovbrudd etter å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter hjem etter at han måtte gå av som president.

Men selv om Trump er i trøbbel er han fortsatt en populær mann blant mange amerikanere.

Etter rettsmøtet møtte Trump en rekke tilhengere på restauranten Versailles i Miami. Der ble han hyllet av de flere titalls frammøtte, som ropte at de elsket han og sang bursdagssangen for den tidligere presidenten, som fylte 77 år dagen etter.

«Mat til alle!» ropte Trump som svar på hyllesten fra de frammøtte.

Flere besøk til Miami

Men betalte han egentlig for maten til de frammøtte Trump-tilhengerne? Det bestemte lokalavisa Miami New Times seg for å finne ut.

Svaret var nei. Ingen fikk så mye som en kaffekopp.

– Men med en lang valgkamp foran seg, krydret med flere mulige besøk i retten i Miami, vil Trump få mange anledninger til å holde løftet sitt i tida som kommer, skriver avisa.

Hemmelige dokumenter

Versailles er en berømt cubansk restaurant i Miami, og brukes ofte som politisk møteplass for konservative latinamerikanske innvandrere i Florida.

Unders sitt besøk langet Trump ut mot det amerikanske rettsvesenet, kalte USA et korrupt land og hevdet at president Joe Bidens administrasjon er «helt ute av kontroll».

Trump måtte altså møte i retten etter å ha blitt tiltalt på 37 punkter etter å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter hjem etter å ha gått av som president.

Blant dokumentene har FBI funnet konkrete militære angrepsplaner mot et annet land, og dokumenter som peker på svakheter i amerikanernes og andre Nato-lands forsvar dersom de skulle bli invadert av et annet land.

