Ingen forsto noe da Biden snakket om dronningen

Presidenten hadde akkurat fullført en tale i delstaten Connecticut der han oppfordret Kongressen til å innføre strengere våpenlover da han kom med dronning-utsagnet.

Den eneste journalisten som fikk følge presidenten gjennom dagen, kunne ikke bistå noen. Han sendte følgende melding ut til en rekke journalister verden rundt.

– Flere av dere har spurt meg om hvorfor han sa dette. Jeg har ingen anelse, svarer journalisten.

Det bidro heller ikke til å oppklare situasjonen at Biden la på en klassisk uformell Biden-isme på slutten av det tradisjonelle britiske utsagnet – «man».

Senere fredag forsøkte Det hvite hus' pressesekretær Olivia Dalton å oppklare mysteriet. Hun sa at Bidens uttalelse var en «kommentar til noen i forsamlingen».

Dronningen av Connecticut var ikke å finne.

Men AP-bilder fra talen viser at den tidligere kongressrepresentanten for Arizona, demokraten Gabby Giffords, var til stede. Hun gjorde en gest til Biden etter at han oppdaget henne i forsamlingen.

Giffords hadde englevakt da en mann åpnet ild og skjøt henne på et valgmøte i Tuscon i Arizona 8. januar 2011. Seks personer ble drept. Giffords overlevde, men mistet bevegelsesevnen i høyre del av kroppen etter at en kule gikk gjennom venstre del av hjernen. Gjerningsmannen erkjente skyld og soner livstidsstraff.













