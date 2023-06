Danmark vil donere F-16 til Ukraina

Det opplyste Danmarks fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen om på et folkemøte på Bornholm lørdag ettermiddag.

– Ukraina har bruk for fly. Mer enn noensinne hvis de skal vinne krigen. Det gjelder også danske F-16. Jeg kan ikke forestille meg at vi ikke stiller opp, sa han, ifølge den danske radiokanalen Radio4.

En forutsetning for å donere kampfly til Ukraina er at USA, som har produsert flyene, gir tommel opp for donasjonen.

I etterkant av talen modererte han seg noe, og sa at regjeringen ikke har tatt noen avgjørelse på om de skal donere F-16 til Ukraina.

Dansk treningsprogram

Ukrainske piloter er nå på vei til Danmark, nettopp for å trene på å fly og vedlikeholde F-16 i regi av Danmark og Nederland.

Det danske forsvaret er, i likhet med det norske, i ferd med å bytte ut sin flåte med F-16 til moderne F-35 kampfly.

Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram sa til NTB fredag at det er aktuelt for Norge å bidra i det danske programmet for å lære opp ukrainere i å håndtere F-16.

– Vi har god dialog med Danmark, Nederland og andre allierte for å se hvordan vi best mulig kan bidra, sier Gram.

Dialogen dreier seg ifølge Gram om hvordan treningsopplegget skal være, hvor det skal foregå, ulike typer instruktører og hva som må til av materiell, fasiliteter og finansiering.

– Det er mange elementer som skal avklares, og vi er med i samtaler om det, sier Gram.

Norske fly

Tidligere i juni kom meldingen om at Norge har solgt 32 av våre F-16 kampfly til Romania.

Ukraina har lenge bedt om å få F-16 for å få et overtak i lufta, og dermed ha en større mulighet for å vinne krigen.

Utenlandske medier har tidligere meldt at også Norge vil donere fly til Ukraina, men det har ikke regjeringen bekreftet.

Venstre er blant partiene på Stortinget som har bedt regjeringen sende et tydelig signal om at også Norge skal donere F-16 til Ukraina.

