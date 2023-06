Afrikansk fredsforsøk i Ukraina-krigen

I spissen står Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Senegals president Macky Sall. I tillegg består delegasjonen av representanter for Zambia, Komorene, Egypt, Kongo-Brazzaville og Uganda. De er i Ukraina fredag, og skal til Russland lørdag.

De foreslår en rekke «tillitsbyggende tiltak», ifølge nyhetsbyrået Reuters, som har sett en skisse til et rammeverk.

Men framstøtet kommer mens krigen raser for fullt, etter at Ukraina for kort tid siden startet sin motoffensiv. Mens de afrikanske lederne var i Kyiv fredag, gikk dessuten flyalarmen, og det ble meldt om flere russiske missiler mot byen.

– Russiske missiler er en beskjed til Afrika: Russland vil ha mer krig, ikke fred, tvitret Ukrainas utenriksminister Dmitrij Kuleba.

Han hevder at dette var det største missilangrepet mot Kyiv på flere uker.

Kritikk for Russland-bånd

Særlig Sør-Afrika er dessuten blitt kritisert fra vestlige land en rekke ganger det siste året for å ha for tette bånd til Russland. Sør-Afrika har inntatt det de beskriver som en nøytral posisjon når det gjelder Russlands invasjon av Ukraina, men blir kritisert for sitt fortsatte samarbeid. Landet er til og med blitt anklaget av USAs etterretning for å ha levert våpen til Russland, noe Sør-Afrika har nektet for.

Landene som står bak fredsforsøket har inntatt ulike posisjoner i Ukraina-konflikten.

Da det ble stemt i FN i februar i år om en resolusjon som krevde umiddelbar uttrekning av russiske styrker fra Ukraina, stemte disse landene ulikt. Sør-Afrika, Uganda og Kongo avsto fra å stemme, mens Egypt og Zambia stemte for. Senegal deltok ikke i avstemningen i det hele tatt.

I dokumentet de afrikanske landene legger fram, og som Reuters refererer til, er disse forslagene:

Russisk tilbaketrekning

Fjerning av russiske taktiske atomvåpen fra Belarus

Suspensjon av arrestordren på Russlands president Vladimir Putin som er utstedt av Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

Sanksjonslettelser

Men partene i krigen har, ikke overraskende, uforenelige krav som gjør at forventningene er lave til at dette initiativet skal føre til noe.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere sagt at han gjerne vil ha hjelp fra de afrikanske landene med å få slutt på krigen. Men Zelenskyjs egen fredsplan innebærer at ukrainerne får tilbake alt av okkupert territorium, også Krym-halvøya, som Russland har okkupert siden 2014.

Russlands president Vladimir Putin sier på sin side at fred bare er mulig dersom Vesten stanser våpenstøtten til landet. Den russiske presidenten gjentok denne uka anklagen om at vestlige land forsøker å nedkjempe Russland i Ukraina og sier at Kreml har sin egen «fredsplan» for landet.

Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. ([MIKHAIL METZEL, SERGEI SUPINSKY]/AFP)

Det afrikanske fredsforsøket er det siste i rekken av flere framstøt: Kina har laget sin egen fredsplan, og Vatikanet har også gjort et forsøk.

Har konflikterfaring

– Hva er det strategiske formålet med dette initiativet? Det er ikke klart. Er dette en fotomulighet for de afrikanske lederne, spør Kingsley Makhubela, en sørafrikansk analytiker og tidligere diplomat.

Men flere påpeker at det er et velkomment forsøk fra afrikanske land til å spille en diplomatisk rolle utenfor kontinentet.

– Ved å gå sammen om det unike fredsinitiativet, forsøker afrikanske presidenter å utøve lederskap på den globale scenen. Dette er en enorm utfordring for et kontinent som ofte er blitt rost for sitt potensial, men som nå må levere, skriver Rama Yade, seniordirektør ved tankesmien Atlantic Council.

Hun påpeker at mange av lederne i den afrikanske fredsdelegasjonen har deltatt i fredsskapende arbeid i forbindelse med andre konflikter, en erfaring som kan komme til nytte i dette initiativet.

Jean-Yves Ollivier, en fransk forretningsmann som har meklet i fredsprosesser i Afrika, og som leder organisasjonen Brazzaville Foundation, har gjort forarbeidet for initiativet. Han har ifølge BBC sagt at målet er å begynne med en dialog som ikke direkte berører den militære situasjonen, og så bygge videre på det. Et slikt forslag er utveksling av krigsfanger mellom Russland og Ukraina.

Putin-klemme

Samtidig ønsker Sør-Afrika å vise at landet er en nøytral part i konflikten, i motsetning hva kritikere mener.

Det er flere faktorer som har ført til økt kritikk mot Sør-Afrika de siste månedene fra vestlige land.

Mens flere vestlige land har innført kraftige sanksjoner mot Russland på grunn av Ukraina-krigen, har Sør-Afrika ikke gjort dette, i likhet med mange andre afrikanske land. I likhet med en del andre afrikanske land har Sør-Afrika dessuten latt være å stemme i FN-resolusjoner som fordømmer krigen.

En gruppe amerikanske kongresspolitikere sendte nylig brev til Biden-administrasjonen der de har bedt Det hvite hus om at USA skal straffe Sør-Afrika for det de mener er støtte til Russland under den pågående Ukraina-krigen. De ønsker å flytte en stor handelskonferanse som skal holdes i Sør-Afrika i år til et annet land. De mener at Sør-Afrika, til tross for at landet formelt har inntatt en nøytral posisjon på Ukraina-krigen, har «styrket sine militære relasjoner» til Russland det siste året.

Politikerne viser til at et russisk krigsfartøy i desember 2022 ankret opp i Sør-Afrika, og til amerikansk etterretningsinformasjon om at Sør-Afrika skal ha levert og ammunisjon til Russland. USAs ambassadør til Sør-Afrika, Reuben Brigety, kom med disse anklagene i mai. Sør-Afrikas regjering har benektet at det har skjedd, men president Cyril Ramaphosa har sagt uavhengig kommisjon skal granske anklagene.

Politikerne peker også på en felles militærøvelse som ble holdt mellom Sør-Afrika, Kina og Russland i februar, og at et russisk militærfly som er under sanksjoner av USA fikk lande i Sør-Afrika i april.

Sør-Afrika er dessuten i den såkalte BRICS-alliansen, som består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Sør-Afrika skal i august være vertskap for et BRICS-toppmøte der Putin er en naturlig deltaker. Men siden Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre på Putin, er Sør-Afrika forpliktet til å arrestere ham om han kommer. Hvordan landet skal komme seg rundt dette, har vært en diskusjon i det siste.

Seniorforsker Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt sa i et intervju med Dagsavisen denne uka at Sør-Afrika, på grunn av anklagene, er i en vanskelig posisjon til å mekle.

– De oppfattes nok som mye sterkere knyttet til Russland enn Ukraina, selv om det er noe de selv forsøker å tone ned, sier Tjønneland.

