Nord-Korea har avfyrt to ballistiske raketter

Trolig er rakettene et svar på de store øvelsene Sør-Korea gjennomfører sammen med USA for tiden. Nord-Korea mener disse øvelsene eskalerer spenningen i området, og uttaler at oppskytingen er et «uunngåelig resultat» av dette.

Oppskytingen skjedde også i det USAs, Sør-Koreas og Japans nasjonale sikkerhetsrådgivere skulle møttes i Tokyo. De diskuterte blant annet Nord-Koreas oppskytinger, og bekrefter at de vil fortsette å jobbe for at Nord-Korea oppgir sitt atomprogram.

Slike oppskytinger er langt fra uvanlige, men skaper fortsatt sterk uro i Sør-Korea og Japan. I forrige måned forsøkte Nord-Korea også å skyte opp en spionsatellitt, uten hell.

Den japanske kystvakten har sendt ut varsel til alle skip i området.

[ Mette Frederiksen vil at Stoltenberg skal fortsette som Nato-sjef ]