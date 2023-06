Gravid kvinne døde - vekker sinne mot abortlov

Polen har en av Europas absolutt strengeste abortlover, og nå er det igjen protester i landet.

Det skjer etter at 33 år gamle Dorota Lalik døde av blodforgiftning på sykehus i byen Nowy Targ i mai. Hun hadde blitt lagt inn etter at vannet gikk i 20. uke, som er halvveis i svangerskapet. Hun tilbrakte tre dager på sykehus før hun døde.

Mannen hennes har fortalt at ingen på sykehuset fortalte at livet kunne reddes dersom hun tok abort. Barnet hadde uansett små sjanser til å overleve.

«Slutt å drepe oss»

Polens pasientombud, Bartlomiej Chmielowiec, sa denne uka at sykehuset hadde brutt pasientrettighetene.

Krystyna Kacpura, lederen for Stiftelsen for kvinner og familieplanlegging, sier det har vært minst fem tilfeller av gravide kvinner som har mistet livet og der familiene har fortalt historiene i mediene fordi de mener at livet kunne vært reddet dersom ikke landet hadde hatt så streng abortlov, skriver Reuters.

Abort er forbudt i Polen i de fleste omstendigheter, men har unntak for tilfeller der kvinnens liv eller helse er i fare eller i tilfeller av voldtekt. I 2020 kom en innstramming i loven. Da kom forfatningsdomstolen fram til en kjennelse som sa at abort av ikke-levedyktige fostre strider mot grunnloven. Det hadde fram til da gitt grunnlaget for de fleste abortene som var gjennomført i landet. Denne kjennelsen har ført til at det skal svært mye til for at leger innvilger abort, påpeker kritikere.

– Det faktum at kvinner mister livet, at deres liv og helse er truet, er resultat av de strenge abortlovene i Polen, sa Magdalena Biejat, opposisjonspolitiker på venstresiden, denne uka.

Leger kan reservere seg mot å utføre abort basert på egen samvittighet. På sykehuset der kvinnen døde er ingen aborter utført siden 2018, ifølge den polske avisen Gazeta Wyborcza.

Fra demonstrasjonene i Warszawa onsdag. (WOJTEK RADWANSKI/AFP)

Onsdag demonstrerte flere tusen innbyggere i flere polske byer.

«Slutt å drepe oss» ropte de.

– Vi vil ha leger, ikke misjonærer, sa demonstrantene.

Den polske foreningen for gynekologer og fødselsleger sier på sin side at de blir utsatt for en urettferdig heksejakt i mediene som kan forverre forholdet mellom leger og pasienter, skriver Politico.

Det har også tidligere vært flere runder av demonstrasjoner etter lignende historier. I 2021 døde en kvinne etter lignende omstendigheter, noe som utløste demonstrasjoner, skriver The Guardian.

Europas strengeste lover

Polen hører til en liten gruppe land i Europa som har svært restriktive abortlover, ifølge Reproductiverights.com. Men mens Polen er et stort land med 37 millioner innbyggere, er de andre kun lilleputtstater: Andorra, Liechtenstein, Malta og Monaco.

Andorra og Malta har totalforbud mot abort, mens Liechtenstein har samme regler som Polen: kun tillatt ved fare for kvinnens liv eller ved voldtekt. Monaco tillater abort kun i disse tilfellene og når det er store skader på fosteret.

Også Færøyene, som siden 1948 har vært en selvstyrt del av Danmark, har en svært restriktiv abortlov.

Mens Polen har strammet inn på abortloven de siste årene, har enkelte andre land i Europa gått motsatt vei:

I 2021 stemte hele 76 prosent av San Marinos velgere for å gjøre abort lovlig fram til uke tolv, og dette ble stemt gjennom i parlamentet i 2022. Det hadde vært forbudt.

I 2018 ble abort tillatt i Irland etter en folkeavstemning. 66,4 prosent stemte ja i folkeavstemningen i mai til å fjerne det omstridte grunnlovstillegget fra 1983 som gir et ufødt barn like stor rett til liv som moren. I praksis førte tillegget til at abort er forbudt.

