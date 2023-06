Freia-eier vil skille ut virksomheten i Russland

Boikotten av Freia i Norge og Marabou i Sverige har fått internasjonal oppmerksomhet og er omtalt av flere nyhetsbyråer.

Reuters skriver at Mondelez torsdag opplyser at virksomheten i Russland skal skilles ut fra resten av selskapet. De opplyser at virksomheten allerede er skalert ned.

Mondelez er en av verdens største matvareprodusenter og er svartelistet av Ukraina fordi de fortsatt har aktivitet i Russland.

– Konsekvenser

– Siden begynnelsen av krigen har vi fordømt den brutale aggresjonen mot Ukraina, skriver selskapet.

De skriver videre at de har fokusert virksomheten i Russland mot billige og langtidsholdbare produkter for å sørge for matsikkerheten. De skriver at det ville ha fått konsekvenser for rundt 3000 ansatte og mer enn 10.000 bønder hvis de trakk seg ut.

– Vi har skalert ned vår aktivitet og stanset nye kapitalinvesteringer, produktlanseringer og markedsføring i Russland. Som resultat av dette selger vi langt mindre produkter, skriver selskapet.

Ikke på EUs sanksjonsliste

De skriver at planen er at virksomheten i Russland blir utskilt og får sine egne forsyningslinjer innen utgangen av året.

Mondelez står ikke på EUs sanksjonslister, noe som gjør at norske myndigheter ikke har tatt stilling til boikottaksjonen her hjemme.

Flere av selskapene som var tidlig ute med en boikott av Mondelez, har senere snudd

