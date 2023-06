Australia vil ikke tillate russisk ambassade nær parlamentet

– Regjeringen har mottatt meget klare sikkerhetsråd angående risikoen den russiske tilstedeværelsen kan utgjøre ved å være plassert så nær parlamentet, sa statsminister Anthony Albanese torsdag, og varslet at regjeringen skulle fremme et lovforslag.

Lovforslaget ble deretter vedtatt i nasjonalforsamlingen to timer etter at det ble lagt fram.

Albaneses regjering har argumentert med hensynet til nasjonal sikkerhet når den har argumentert for behovet for å kansellere Russlands leiekontrakt for tomten.

– Vi handler raskt for å forsikre oss om at leietomten ikke får formell diplomatisk tilstedeværelse, sa Albanese til journalister torsdag.

Saken går helt tilbake til 2008 da Russland inngikk leiekontrakten for tomten. Tomten ble stående ubebygd i årene som fulgte, og i fjor gikk australske myndigheter rettens vei i et forsøk på å avslutte leiekontrakten som følge av den manglende byggeaktiviteten. En føderal domstol ga Russland medhold i saken i forrige måned.

De russiske diplomatene holder i dag til i det tidligere Sovjetunionens ambassadebygning, som ligger lenger unna parlamentsbygningen.

