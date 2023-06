Slutt for buss 666 til Hel

Bussruten er blitt en turistmagnet og mange har tatt turen til østersjøbyen bare for å kunne si at de har tatt buss nummer 666 til Hel. Det klinger best på engelsk, ettersom hell er det engelske ordet for helvete og 666 er djevelens tegn.

Nå har kristne konservative fått gjennomslag for at rutenummeret må endres. Det nye nummeret blir 669, som ikke har noen koblinger til djevelen, men som humorister nok skal klare å lage morsomheter ut av likevel.

Bussen har hatt rutenummer 666 siden 2006 og det var først en lokal spøk. Ruta ble populær og turistene strømmet til. Det ergret kristne, blant dem det katolske tidsskriftet Fronda. De mente ruta hadde sataniske overtoner og at det rett og slett bare er dumskap å fremstille evig fordømmelse som noe humoristisk.

Rutenummeret endres 24. juni.