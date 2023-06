Lukasjenko: Har mottatt atomvåpen fra Russland

Det har lenge vært varslet at Russland vil utplassere slike våpen i nabolandet. I et intervju med russisk statlig TV hevder Lukasjenko at Belarus nå har fått kjernefysiske våpen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har missiler og bomber som vi har mottatt fra Russland, sier den belarusiske presidenten.

– Bombene er tre ganger så kraftige som dem som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki, sier han også i intervjuet med TV-kanalen Russland-1.

Tidligere denne måneden sa Vladimir Putin at Russland ville begynne å utplassere taktiske atomvåpen i Belarus rundt 7. juli.

– Alt er i henhold til planen, og alt er stabilt, hevdet den russiske presidenten.

En avtale om utplasseringen av våpnene ble undertegnet i mai. Myndighetene i Minsk sa den gang at belarusiske soldater allerede hadde fått opplæring i bruk av Iskander-systemet, som kan avfyre raketter med atomstridshoder.

Taktiske atomvåpen er blant annet beregnet for bruk på slagmarken og er ikke like kraftige som strategiske atomvåpen. Russland har ikke tidligere utplassert slike våpen utenfor landets grense siden Sovjetunionens fall.

