Erdogan fastholder krav for godkjenning av svensk Nato-søknad

– Tyrkia kan ikke stille seg positive til Sveriges Nato-søknad på samme tid som terrorister protesterer i Stockholm, sa president Recep Tayyip Erdogan tirsdag før nye Nato-samtaler med Sverige.

Uttalelsene kommer dagen etter at enda en domstol i Stockholm sa at koranbrenning burde være tillatt.

Onsdag er det duket for et svensk-tyrkisk Nato-møte. Her skal Tyrkias standpunkt nok en gang slås fast, ifølge Erdogan. Han har stilt en rekke krav til Sverige og krever blant annet å få mange personer utlevert.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson beskriver møtet med Tyrkia som utrolig viktig.

Ifølge han har Sverige gjort det som ble lovet i avtalen med Tyrkia som skulle sikre tyrkisk ratifisering av Sveriges Nato-medlemskap. Han tror at dette sammen med den sterke støtten fra blant andre USA, betyr gode betingelser.

