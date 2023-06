Nottingham: Tre personer funnet drept på gata

Store deler av byen er sperret av, og alle trikkelinjene står, melder BBC.

– Dette er en forferdelig og tragisk hendelse, som har kostet tre mennesker livet. Vi tror disse tre hendelsene henger sammen, og vi har en person i vår varetekt, sier politimester Kate Meynell i en uttalelse.

– Det er tidlig i etterforskningen og våre folk jobber for å finne ut nøyaktig hva som har skjedd, sier hun. Meynell ber folk være tålmodige mens politiet gjør jobben sin.

– Foreløpig kommer en rekke gater i byen til å være stengt i forbindelse med etterforskningen.

Like etter klokken 4 natt til tirsdag ble politiet kalt ut til Ilkeston Road i Nottingham der to personer ble funnet døde på gaten. Deretter fikk de melding om at en varebil hadde forsøkt å kjøre ned tre personer et annet sted i sentrum. De behandles på sykehus.

Ytterligere en mann ble funnet død i Magdala Road. Det er rundt tre kilometer mellom de tre aktuelle stedene.

[ – Når Pride begynner, starter folk å spytte på vinduene våre ]