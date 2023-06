Amnesty anklager Israel for krigsforbrytelser

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Menneskerettsorganisasjonen har gransket ni israelske luftangrep der minst elleve sivile palestinere ble drept, blant dem fire barn. I følge helsedepartementet i Gaza ble 190 personer såret, inkludert 64 barn, i løpet av fem dager med israelske angrep.

Nesten 3.000 bolighus ble skadd, over 100 ble fullstendig ødelagt og over 1200 palestinere ble ifølge myndighetene gjort hjemløse.

Gjennom intervjuet med øyenvitner, undersøkelser på bakken og satellittbilder av bombemål konkluderer Amnesty International med at Israel begikk krigsforbrytelser.

Angrepene gikk langt utover det som kunne forsvares som militært nødvendig ifølge folkeretten og utgjorde en form for kollektiv straff mot sivilbefolkningen på Gazastripen, heter det.

Alvorlige brudd

– Israels vilkårlige angrep mot den palestinske befolkningen i Gaza utgjør alvorlige brudd på internasjonal rett og krigsforbrytelser, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

– Ødeleggelsen av palestinske hjem og de uforholdsmessige luftangrepene på sivile er uakseptable. Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å handle umiddelbart og sikre at de skyldige blir holdt til ansvar, sier han.

– Det er på høy tid at Israels straffrihet opphører og at det tas skritt for å avslutte apartheidsystemet og heve blokaden av Gaza, sier Egenæs.

Uforholdsmessig

Israel opplyser å ha angrepet over 250 mål knyttet til Islamsk hellig krig i løpet av de fem dagene offensiven pågikk.

Natt til 9. mai drepte presisjonsstyrte bomber tre høytstående kommandanter i al-Quds-brigadene, den væpnede grenen til Islamsk hellig krig. Ti sivile palestinere ble imidlertid også drept og minst 20 ble såret.

Al-Quds-kommandanten Khalil al-Bahtini ble drept i det ene angrepet, og det samme ble kona hans og parets fire år gamle datter. To søstre i naboleiligheten ble også drept mens de lå og sov i sengene sine.

Angrepene ble utført i tett befolkede områder mens familier lå og sov. Det tyder på at de som planla og autoriserte angrepene, forventet – og trolig ignorerte – den uforholdsmessige skaden på sivile, mener Amnesty.

– Å bevisst gjennomføre uforholdsmessige angrep, en praksis Amnesty International har dokumentert i tidligere israelske operasjoner, er en krigsforbrytelse, krigsforbrytelse, slår menneskerettsorganisasjonen fast.

Funksjonshemmede

Fire netter senere angrep Israel en fire etasjer høy bygning i flyktningleiren Jabalia. 42 medlemmer av samme familie bodde der, blant dem fem funksjonshemmede, tre av dem rullestolbrukere.

En av beboerne forteller at han ble ringt opp av det han antar var en israelsk etterretningsoffiser som ga beboerne 15 minutters frist til å forlate bygningen. Alle kom seg ut i tide før huset ble lagt i ruin, men flere ble kraftig traumatisert.

Amnesty har ikke funnet noen beviser for at bygningen ble brukt til å lagre våpen eller annet militært utstyr, eller at det hadde blitt avfyrt raketter fra området i nærheten.

Krever gransking

Amnesty International ber FN ta initiativ til en uavhengig gransking i tråd med internasjonale standarder for å sikre rettferdighet for ofrene for denne og tidligere israelske militære angrep mot Gaza.

Amnesty kritiserer samtidig de militante palestinske gruppene på Gazastripen, med al-Quds-brigadene i spissen, for å ha avfyrt flere hundre raketter mot sivile områder i Israel.

En 84 år gammel israelsk kvinne og en palestinsk gjestearbeider ble drept i slike angrep, og 40 sivile ble ifølge israelske myndigheter såret. Tre sivile palestinere ble også drept da raketter falt ned inne på Gazastripen.

– Disse angrepene bør også etterforskes som krigsforbrytelser, slår Amnesty International fast.

