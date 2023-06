Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi er død, 86 år gammel

Det bekrefter Berlusconis talsperson mandag formiddag.

Han ble lagt inn på sykehus fredag forrige uke, og i morgentimene mandag meldte San Raffaele-sykehuset i Milano at tilstanden hans var forverret, ifølge avisen Corriere della Sera og andre italienske medier.

Familien var med ham

Berlusconis familie skyndet seg til sykehuset mandag for å være med ham på dødsleiet. Broren Pabolo og Berlusconis barn Eleonora, Barbara, Marina og Pier Silvio var alle til stede, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Fredag ble den tidligere statsministeren innlagt i forbindelse med en planlagt helseundersøkelse knyttet til Berlusconis fra før kjente leukemi.

Berlusconi fikk nylig behandling mot en lungeinfeksjon som er knyttet til kronisk leukemi. Han ble da på sykehus i 45 dager, hvorav nærmere to uker på intensivavdeling. Det førte til spekulasjoner om at han nærmet seg døden.

Langtids sykdom

Berlusconi har gått inn og ut av sykehus de siste årene. I 2016 gjennomgikk han en omfattende hjerteoperasjon, og han har også hatt prostatakreft. I september 2020 ble han innlagt etter å ha fått covid-19.

Berlusconi var Italias statsminister i årene 1994-95, 2001–2006 og 2008–2011. Han var fortsatt formelt leder for det konservative partiet Forza Italia da han døde.

Han var en omstridt type for mange. Den tidligere statsministeren ble blant annet anklaget for bånd til mafiaen og var tidlig i kontakt med ekstreme høyrekrefter.

Berlusconi ble også kritisert for sitt vennskap med Russlands president Vladimir Putin. Han skapte oppstyr da han uttalte at Putin ble presset til krigen i Ukraina, og at han ønsket å få «anstendige folk» til makten i Kyiv.

[ Russland: – Dette er en alvorlig situasjon for myndighetene ]

[ Kommentar: Politikarar burde lære meir av Karin Andersen ]

---

Fakta om Silvio Berlusconi

Født i Milano i 1936. Utdannet seg til jurist. Slo seg først opp som eiendomsutvikler.

Etter flere vellykkede utbyggingsprosjekter i hjembyen, gikk han først tungt inn i reklamebransjen, før han etablerte en lokal TV-stasjon.

Dannet partiet Forza Italia sammen med vennen Marcello Dell’Utri.

Var Italias statsminister i årene 1994-95, 2001–06 og 2008–11.

Anklaget for bånd til mafiaen. Var tidlig i kontakt med ekstreme høyrekrefter. Gallionsfigur for den italienske høyresiden. Overlevde over 50 mistillitsforslag i landets nasjonalforsamling.

Dømt til tre års fengsel i 2015 for å ha bestukket en senator. Samtidig frikjent for å ha hatt sex med en mindreårig prostituert under en av sine beryktede fester i sin luksusvilla utenfor Milano.

Skrøt ofte av sitt vennskap med Russlands president Vladimir Putin. Skapte oppstyr da han uttalte at Putin ble presset til krigen i Ukraina, og at han ønsket å få «anstendige folk» til makten i Kyiv.

---